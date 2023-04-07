лавров в Анкарі пригрозив розірвати "зернову угоду" і згадав про переговори

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"Якщо й надалі не буде жодних зрушень у знятті перепон на шляху експорту російських добрив і зерна, ну ми тоді думатимемо, чи потрібна ця угода", - сказав лавров у п'ятницю під час прес-конференції зі своїм турецьким колегою.

лавров, пишуть західні ЗМІ, сказав, що на експорт російського зерна та добрив вплинула відсутність доступу до страхування та системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT. Він закликав європейські країни, які, за його словами, мають надлишки українського зерна, пожертвувати частину його бідним країнам.

Також лавров у контексті війни рф проти України знову заговорив про переговори. "Ми не відмовляємося від переговорів, але ці переговори можуть бути лише на основі врахування російських інтересів", - знову висунув він умови.

Як пишуть західні ЗМІ, лавров заявив, що будь-які мирні переговори щодо України мають бути про "новий світовий порядок".

Своєю чергою, за даними Anadolu, міністр закордонних справ Мевлют Чавушоглу заявив, що Туреччина виступає за якнайшвидше припинення війни між рф та Україною і що його країна активно контактує з обома сторонами для того, щоб просунути діалог.

У справедливого миру не може бути тих, хто програв, так само як і у війни переможців, підкреслив він.

За його словами, Анкара також підтримує кроки щодо продовження «зернової угоди», що є важливим для глобальної продовольчої безпеки. Чавушоглу зазначив, що у реалізації «зернової угоди» мають місце проблеми, пов'язані з перешкодами на шляху експорту російського зерна та добрив. «Туреччина та росія єдині на думці щодо необхідності їх усунення. Генсек ООН також докладає зусиль у цьому напрямку. Для продовження угоди важливо вирішити усі ці проблеми», - сказав турецький міністр.

Він зазначив, що в межах «зернової угоди» з 3 портів України до сьогодні відпливли 866 суден із понад 27 млн тонн агропродукції. «Все це зробило внесок у зниження наслідків продовольчої кризи у світі», - констатував голова турецької дипломатії.

Чавушоглу нагадав, що зернова угода була продовжена ще на 60 днів, а персонал Координаційного центру у Стамбулі налічує 111 осіб. «Все це робить важливий внесок у стабільність на ринку продовольства. Президент Туреччини під час бесіди з російським колегою також наголосив на важливості постачання агропродукції до слаборозвинених країн. Сьогодні Туреччину звинувачують у підтримці росії. Однак ми і так закуповуємо російське зерно і добрива. Головне в цьому питанні забезпечення безперебійності імпорту-експорту, що можливе лише у разі реалізації «зернових домовленостей», - сказав міністр.

Міністр повідомив, що обговорив із лавровим та тему Сирії.

Нагадаємо

Чавушоглу заявляв, що запросив до Туреччини міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу.