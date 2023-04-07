лавров в Анкаре пригрозил разорвать "зерновую сделку" и вспомнил о переговорах

Детали

"Если и в дальнейшем не будет никаких подвижек в снятии преград на пути экспорта российских удобрений и зерна, ну мы тогда будем думать, нужна ли эта сделка", - сказал лавров в пятницу во время пресс-конференции со своим турецким коллегой.

лавров, пишут западные СМИ, сказал, что на экспорт российского зерна и удобрений повлияло отсутствие доступа к страхованию и системе обмена финансовыми сообщениями SWIFT. Он призвал европейские страны, которые, по его словам, имеют излишки украинского зерна, пожертвовать часть его бедным странам.

Также лавров в контексте войны рф против Украины снова заговорил о переговорах. "Мы не отказываемся от переговоров, но эти переговоры могут быть только на основе учета российских интересов", - снова выдвинул он условия.

Как пишут западные СМИ, лавров заявил, что любые мирные переговоры по Украине должны быть о "новом мировом порядке".

В свою очередь, по данным Anadolu, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция выступает за скорейшее прекращение войны между рф и Украиной и что его страна активно контактирует с обеими сторонами для того, чтобы продвинуть диалог.

У справедливого мира не может быть проигравших, также как и у войны победителей, подчеркнул он.

По его словам, Анкара также поддерживает шаги по продлению «зернового соглашения», что важно для глобальной продовольственной безопасности.

Чавушоглу отметил, что в реализации «зерновой сделки» имеют место проблемы, связанные с препятствиями на пути экспорта российского зерна и удобрений. «Турция и Россия едины во мнении по необходимости их устранения. Генсек ООН также предпринимает усилия в данном направлении. Для продления соглашения важно решить все эти проблемы», - сказал турецкий министр.

Он отметил, что в рамках «зернового соглашения» из 3 портов Украины до сегодняшнего дня отплыли 866 судов с более, чем 27 млн тонн агропродукции. «Все это внесло вклад в снижение последствий продовольственного кризиса в мире», - констатировал глава турецкой дипломатии.

Чавушоглу напомнил, что зерновое соглашение было продлено еще на 60 дней, а персонал Координационного центра в Стамбуле насчитывает 111 человек. «Все это вносит важный вклад в стабильность на рынке продовольствия. Президент Турции в ходе беседы с российским коллегой также отметил значимость поставок агропродукции в слаборазвитые страны. Сегодня Турцию обвиняют в поддержке России. Однако мы и без того закупаем российское зерно и удобрения. Главное в этом вопросе, обеспечение бесперебойности импорта-экспорта, что возможно лишь в случае реализации «зерновых договоренностей», - сказал министр.

Министр сообщил, что обсудил с лавровым и тему Сирии.

Напомним

Чавушоглу заявлял, что пригласил в Турцию министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.