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Анкара чекає лаврова 6 квітня, до Туреччини запросили і Кулебу

Анкара чекає лаврова 6 квітня, до Туреччини запросили і Кулебу

Київ • УНН

 • 1331683 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу збирається обговорити з головою мзс рф сергієм лавровим в Анкарі 6 квітня "українське питання", зокрема, продовження Чорноморської зернової ініціативи. До Туреччини запрошено і міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, зазначив Чавушоглу, пише УНН з посиланням на Anadolu.

Деталі

Як заявив Чавушоглу, Туреччина виступає за якнайшвидше припинення вогню в Україні. З його слів, "сьогодні ми є свідками підготовки до весняного наступу, що призведе до нового витку кровопролиття, і це турбує нас".

За його словами, Анкара завжди дотримувалася збалансованої політики у відносинах з рф та Україною.

Чавушоглу привернув увагу до візиту лаврова до Анкари, наміченого на четвер, 6 квітня. "У числі інших на порядку денному переговорів значиться українське питання, зокрема, продовження зернової ініціативи. Варто визнати, що у питанні експорту російського зерна та добрив все ще мають місце проблеми, у тому числі через страхування судів та банківських перерахувань. Питання обговорюється з ООН, США та Великою Британією", - зазначив турецький міністр.

Чавушоглу додав, що "запросив до Туреччини й українського колегу Дмитра Кулебу".

Міністр зазначив далі, що ще однією темою переговорів із лавровим стане Сирія. "Чотиристороння зустріч щодо Сирії в москві має на меті підготовку до засідання на рівні голів МЗС. Ми очікуємо на запрошення від російської сторони", - зазначив він.

Нагадаємо

Туреччина заявила, що працює над продовженням та розширенням «зернової угоди».

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