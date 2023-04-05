Анкара чекає лаврова 6 квітня, до Туреччини запросили і Кулебу
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Голова МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу збирається обговорити з головою мзс рф сергієм лавровим в Анкарі 6 квітня "українське питання", зокрема, продовження Чорноморської зернової ініціативи. До Туреччини запрошено і міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, зазначив Чавушоглу, пише УНН з посиланням на Anadolu.
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Як заявив Чавушоглу, Туреччина виступає за якнайшвидше припинення вогню в Україні. З його слів, "сьогодні ми є свідками підготовки до весняного наступу, що призведе до нового витку кровопролиття, і це турбує нас".
За його словами, Анкара завжди дотримувалася збалансованої політики у відносинах з рф та Україною.
Чавушоглу привернув увагу до візиту лаврова до Анкари, наміченого на четвер, 6 квітня. "У числі інших на порядку денному переговорів значиться українське питання, зокрема, продовження зернової ініціативи. Варто визнати, що у питанні експорту російського зерна та добрив все ще мають місце проблеми, у тому числі через страхування судів та банківських перерахувань. Питання обговорюється з ООН, США та Великою Британією", - зазначив турецький міністр.
Чавушоглу додав, що "запросив до Туреччини й українського колегу Дмитра Кулебу".
Міністр зазначив далі, що ще однією темою переговорів із лавровим стане Сирія. "Чотиристороння зустріч щодо Сирії в москві має на меті підготовку до засідання на рівні голів МЗС. Ми очікуємо на запрошення від російської сторони", - зазначив він.
Нагадаємо
Туреччина заявила, що працює над продовженням та розширенням «зернової угоди».