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Анкара ждет лаврова 6 апреля, в Турцию пригласили и Кулебу

Анкара ждет лаврова 6 апреля, в Турцию пригласили и Кулебу

Киев • УНН

 • 1331680 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу собирается обсудить с главой мид рф сергеем лавровым в Анкаре 6 апреля "украинский вопрос", в частности, продолжение Черноморской зерновой инициативы. В Турцию приглашен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отметил Чавушоглу, пишет УНН со ссылкой на Anadolu.

Детали

Как заявил Чавушоглу, Турция выступает за скорейшее прекращение огня в Украине. По его словам, "сегодня мы являемся свидетелями подготовки к весеннему наступлению, что приведет к новому витку кровопролития, и это беспокоит нас".

По его словам, Анкара всегда придерживалась сбалансированной политики в отношениях с рф и Украиной.

Чавушоглу привлек внимание к визиту лаврова в Анкару, намеченному на четверг, 6 апреля. "В числе прочих в повестке дня переговоров значится украинский вопрос, в частности, продолжение зерновой инициативы. Стоит признать, что в вопросе экспорта российского зерна и удобрений все еще имеют место проблемы, в том числе из-за страхования судов и банковских перечислений. Вопрос обсуждается с ООН, США и Великобританией", - отметил турецкий министр.

Чавушоглу добавил, что "пригласил в Турцию и украинского коллегу Дмитрия Кулебу".

Министр отметил далее, что еще одной темой переговоров с лавровым станет Сирия. "Четырехсторонняя встреча по Сирии в москве имеет целью подготовку к заседанию на уровне глав МИД. Мы ожидаем приглашения от российской стороны", - отметил он.

Напомним

Турция заявила, что работает над продлением и расширением «зернового соглашения».

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