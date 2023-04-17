"Пытается задушить экономику Украины": в посольстве США отреагировали на блокирование рф инспекции судов

Цитата

"Прямо сейчас более 50 судов ждут в Босфоре одобрения, чтобы зайти в украинские порты для загрузки зерна, которое накормит тех, кто в нем нуждается. россия пытается задушить экономику Украины и замедлить поток продовольствия вместо того, чтобы соблюдать условия своего соглашения", - написала посол США в Украине Бриджит Энн Бринк в Twitter.

Она напомнила, что в прошлом месяце была отправлена "жизненно важная пшеница в Йемен, партия, финансируемая агентством USAID, Испанией и Францией, в поддержку инициативы Зерно из Украины".

"Это зерно накормит 4 миллиона человек, демонстрируя как Черноморская зерновая инициатива позволяет украинским фермерам накормить мир", - добавила посол.

Дополнение

"Зерновая инициатива" под угрозой остановки, ведь 17 апреля россия второй раз заблокировала инспекции судов в Босфоре. С 10 апреля российская сторона в СКЦ в одностороннем порядке прекратила регистрацию судов, которые подают украинские порты для формирования инспекционного плана. Вместо этого россияне формируют их собственный план инспекций, выбирая суда из очереди по своему усмотрению, что полностью противоречит условиям инициативы и неприемлемо для Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: лавров в Анкаре пригрозил разорвать "зерновую сделку" и вспомнил о переговорах