ЄС сприятиме ООН в експорті українського зерна – Боррель щодо блокування рф інспекції суден
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Європейський Союз підтримує ООН та допомагатиме в експорті зерна, заявив голова дипломатії ЄС Жозеф Боррель, коментуючи блокування росією інспекції суден, передає УНН.
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“Наслідки війни торкаються всіх нас. росія знову блокує 50 суден із терміново необхідним зерном у Чорному морі. ЄС підтримує ООН у докладанні зусиль і продовжуватиме сприяти експорту через шляхи солідарності ЄС, які принесли світу 25 мільярдів тонн зерна”, – заявив Боррель.
Доповнення
У Мінвідновлення повідомили, що "зернова ініціатива" під загрозою зупинки, адже росія знову заблокувала інспекції 50 суден в Босфорі, наполягаючи на своєму списку суден. Україна сподівається на вплив на ситуацію партнерів - ООН та Туреччини.
В американській амбасаді відреагували на чергову спробу зриву росією "зернової угоди". Посол США в Україні Бріджит Енн Брінк назвала ситуацію, що виникла в Босфорі, спробою "задушити економіку України".
"Зернова ініціатива" під загрозою зупинки, адже 17 квітня росія вдруге заблокувала інспекції суден в Босфорі. З 10 квітня російська сторона у СКЦ в односторонньому порядку припинила реєстрацію суден, які подають українські порти для формування інспекційного плану. Натомість росіяни формують їх власний план інспекцій, вибираючи суда з черги на свій розсуд, що повністю протирічить умовам ініціативи та неприйнятно для України.