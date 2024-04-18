ЕС собирается на следующей неделе выделить Украине транш помощи в 1,5 млрд евро

Европейский Союз собирается в рамках инструмента Ukraine Facility выделить очередной транш Украине в размере 1,5 млрд евро на следующей неделе. Об этом заявил генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Герт-Ян Купман во время форума партнерства США и Украины 17 апреля, пишет УНН.

Ранее в этом месяце мы выделили 4,5 миллиарда евро в виде переходного финансирования, которое в основном является безусловным. На следующей неделе мы выделим еще 1,5 миллиарда евро. Мы оценили, что Украина удовлетворяет условия для этого - сказал Купман.

ЕС планирует 1,5 млрд евро помощи Украине в апреле, еще 1,9 млрд евро могут поступить в мае