ЕС одобрил предоставление 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине

"ЕС одобрил выплату 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине", - сообщил Йозвяк.



Напомним, ранее в ЕС заявили, что введение в Украине военного положения через российскую агрессию не должно повлиять на предоставление макрофинансовой помощи государства.



Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Петр Порошенко одобрил ратификацию Меморандума и Кредитного соглашения о получении Украиной макрофинансовой помощи Евросоюза в сумме до 1 миллиарда евро.



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