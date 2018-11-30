ЕС одобрил предоставление 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Европейский Союз одобрил предоставление Украине первого транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.
"ЕС одобрил выплату 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине", - сообщил Йозвяк.
Напомним, ранее в ЕС заявили, что введение в Украине военного положения через российскую агрессию не должно повлиять на предоставление макрофинансовой помощи государства.
Как сообщал УНН, ранее Президент Украины Петр Порошенко одобрил ратификацию Меморандума и Кредитного соглашения о получении Украиной макрофинансовой помощи Евросоюза в сумме до 1 миллиарда евро.
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