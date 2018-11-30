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ЄС схвалив надання 500 млн євро макрофінансової допомоги Україні - ЗМІ

ЄС схвалив надання 500 млн євро макрофінансової допомоги Україні - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Європейський Союз схвалив надання Україні першого траншу макрофінансової допомоги у розмірі 500 млн євро. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter, передає УНН.

"ЄС схвалив виплату 500 млн євро макрофінансової допомоги Україні", - повідомив Йозвяк.

Нагадаємо, раніше в ЄС заявили, що введення в Україні воєнного стану через російську агресію не повинно вплинути на надання макрофінансової допомоги держави.

Як повідомляв УНН, раніше Президент України Петро Порошенко схвалив ратифікацію Меморандуму і Кредитної угоди щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Євросоюзу у сумі до 1 мільярда євро.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Минулого року до України надійшло 2,3 млрд доларів прямих іноземних інвестицій

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