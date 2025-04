ЕС расширит санкции против России из-за "выборов" в оккупированном Крыму - СМИ

"Завтра ЕС добавит еще 7 человек в свой список санкций в отношении лиц, подрывающих территориальную целостность Украины. Семерка способствовала и участвовала в российских "местных выборах" в сентябре в (оккупированном - ред.) Крыму", - написал журналист.

Напомним, в России 8 сентября прошлого года прошел единый день голосования - так называемые "местные выборы" прошли и на территории аннексированного Крыма.

Позже Европейский Союз заявил, что не признает проведения так называемых "выборов" на территории аннексированной Российской Федерацией АР Крым.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на заседании "Группы друзей Украины в ЕС", которая прошла в октябре прошлого года на полях Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, призвал иностранных коллег расширить персональные санкции в ответ на проведение Россией "местных выборов" в оккупированном Крыму.

