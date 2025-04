ЄС розширить санкції проти Росії через "вибори" в окупованому Криму - ЗМІ

"Завтра ЄС додасть ще 7 осіб у свій список санкцій щодо осіб, котрі підривають територіальну цілісність України. Сімка сприяла і брала участь в російських "місцевих виборах" у вересні в (окупованому - ред.) Криму", - написав журналіст.

Нагадаємо, в Росії 8 вересня минулого року пройшов єдиний день голосування - так звані "місцеві вибори" пройшли і на території анексованого Криму.

Пізніше Європейський Союз заявив, що не визнає проведення так званих "виборів" на території анексованої Російською Федерацією АР Крим.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на засіданні "Групи друзів України в ЄС", яка пройшла в жовтні минулого року на полях Ради ЄС із закордонних справ в Люксембурзі, закликав іноземних колег розширити персональні санкції у відповідь на проведення Росією "місцевих виборів" в окупованому Криму.

