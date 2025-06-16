Великобритания впервые в истории назначила руководителем Ми-6 женщину: кто возглавит спецслужбу

Премьер-министр Британии Кир Стармер объявил о назначении первой в истории женщины на должность начальника Секретной разведывательной службы (Ми-6). Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание Bloomberg и Правительство Британии.

Детали

Согласно заявлению, новым главой Ми-6 станет 47-летняя Блейз Метревели, которая уже осенью сменит на этой должности Ричарда Мура. Сейчас она является генеральным директором по технологиям и инновациям в этой спецслужбе.

По словам Стармера, назначение происходит в то время, "когда работа наших разведывательных служб никогда не была настолько важной".

Соединенное Королевство сталкивается с угрозами беспрецедентного масштаба - будь то агрессоры, которые отправляют свои шпионские корабли в наши воды, или хакеры, чьи утонченные киберзаговоры стремятся нарушить работу наших государственных служб - сказал глава британского правительства.

Отмечается, что Блейз Метревели будет 18-м руководителем МИ-6 и первой женщиной на этой должности, которую обычно называют буквой "С", а не кодовым названием "М", которое использовала Джуди Денч, изображая вымышленного шефа МИ-6, созданного Яном Флемингом в фильмах о Джеймсе Бонде.

Обозначение происходит от имени капитана сэра Мэнсфилда Смит-Камминга, первого шефа службы, который подписывал корреспонденцию буквой "С" зелеными чернилами. Метревели как глава Ми-6 будет единственным публично названным членом организации.

Она присоединилась к спецслужбе в 1999 году, работала по всей Европе и на Ближнем Востоке, а ранее занимала должность директора в Ми-5 (внутренней разведывательной службе страны).

Bloomberg также сообщило, что хоть Метревели собирается стать первой женщиной, которая возглавила МИ-6, но у разведки МИ-5 было две женщины-руководителя:

Стелла Римингтон, которая работала с 1992 по 1996 год;

Элиза Мэннингем-Буллер, которая занимала эту должность с 2002 по 2007 год.

Напомним

Собеседования на должность главы МИ-6 состоялись в начале мая 2025 года, и все три финальные кандидата были женщинами - двое из них были офицерами МИ-6. Фавориткой была Посол в ООН Барбара Вудворд, однако ее назначение вызвало споры из-за взглядов относительно Китая.