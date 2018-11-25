ЕС раскритиковал выселение палестинцев из Восточного Иерусалима
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Евросоюз раскритиковал решение Верховного суда Израиля о выселении 700 палестинцев из квартала Силван в Восточном Иерусалиме. Об этом говорится в сообщении офиса высокого представителя Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, со ссылкой на Анадолу передает УНН.
Как отмечает издание, в Брюсселе напомнили также о том, что силы безопасности Израиля на прошлой неделе снесли 20 магазинов палестинцев в лагере беженцев Шуафат.
Евросоюз решительно осуждает политику Израиля по переселению, которая противоречит международному праву, говорится в заявлении офиса Могерини.
Напомним, Палестина отказывается от признания Государства Израиль прекращает координацию с ним в сфере безопасности, а также приостанавливает экономическое сотрудничество. Такое решение было принято в Рамалле на заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины.
Президент Палестины Махмуд Аббас призвал в понедельник мировое сообщество немедленно вмешаться в ситуацию в секторе Газа и остановить агрессию Израиля.