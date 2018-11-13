Махмуд Аббас закликав світову спільноту негайно втрутитися в ситуацію в Газі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Президент Палестини Махмуд Аббас закликав у понеділок світове співтовариство негайно втрутитися в ситуацію в секторі Гази і зупинити агресію Ізраїлю. Про це повідомило палестинське інформаційне агентство WAFA, передає УНН.
За його інформацією, Аббас провів телефонні переговори з лідерами країн регіону і світу, закликавши їх “негайно і терміново втрутитися в ситуацію з метою зупинити агресію”. “Необхідно запобігти ескалації і не допустити подальшого сповзання регіону до ще більшої нестабільності і руйнувань”, — зазначив він.
За інформацією Армії оборони Ізраїлю, в останні кілька годин ізраїльські винищувачі, бойові вертольоти, безпілотники і танки вразили більше 70 цілей рухів ХАМАС і “Ісламського джихаду” в секторі Газа у відповідь на масований обстріл з прибережного анклаву, в ході якого палестинські радикали випустили не менше 300 ракет і снарядів по ізраїльських містах.
Як повідомляв УНН, палестинські радикали пригрозили збільшити інтенсивність обстрілів Ізраїлю з сектора Гази.