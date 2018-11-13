Махмуд Аббас призвал мировое сообщество немедленно вмешаться в ситуацию в Газе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Президент Палестины Махмуд Аббас призвал в понедельник мировое сообщество немедленно должно вмешаться в ситуацию в секторе Газа и остановить агрессию Израиля. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA, передает УНН.
По его информации, Аббас провел телефонные переговоры с лидерами стран региона и мира, призвав их “немедленно и срочно вмешаться в ситуацию с целью остановить агрессию”. “Необходимо предотвратить эскалацию и не допустить дальнейшего сползания региона к еще большей нестабильности и разрушениям”, — отметил он.
По информации Армии обороны Израиля, в последние несколько часов израильские истребители, боевые вертолеты, беспилотники и танки поразили более 70 целей движений ХАМАС и “Исламского джихада” в секторе Газа в ответ на массированный обстрел из прибрежного анклава, в ходе которого палестинские радикалы выпустили не менее 300 ракет и снарядов по израильским городам.
Как сообщал УНН, палестинские радикалы пригрозили увеличить интенсивность обстрелов Израиля из сектора Газа.