Палестинские радикалы пригрозили увеличить интенсивность обстрелов Израиля из сектора Газа

“Если оккупационные войска продолжат агрессию, мы нарастим интенсивность обстрелов”, — указывается в заявлении группировок.

По данным телеканала Sky News Arabia, в последний час несколько ракет было запущено из прибрежного палестинского анклава по населенным пунктам и еврейским поселениям в окрестностях сектора Газа. Как заявила армия Израиля, палестинские радикалы выпустили более 300 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО. Как сообщается, одна из ракет упала между домами в городе Ашкелон.