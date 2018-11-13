Палестинские радикалы пригрозили увеличить интенсивность обстрелов Израиля из сектора Газа
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Палестинские радикалы пригрозили увеличить интенсивность обстрелов из сектора Газа, если Израиль не прекратит наносить удары по территории анклава. Об этом, как передает телеканал Al-Mayadeen, говорится в обнародованном в понедельник вечером заявлении совместного оперативного штаба палестинских фракций, передает УНН.
“Если оккупационные войска продолжат агрессию, мы нарастим интенсивность обстрелов”, — указывается в заявлении группировок.
По данным телеканала Sky News Arabia, в последний час несколько ракет было запущено из прибрежного палестинского анклава по населенным пунктам и еврейским поселениям в окрестностях сектора Газа. Как заявила армия Израиля, палестинские радикалы выпустили более 300 ракет, десятки из них были перехвачены системой ПВО. Как сообщается, одна из ракет упала между домами в городе Ашкелон.