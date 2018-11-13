Палестинські радикали пригрозили збільшити інтенсивність обстрілів Ізраїлю з сектора Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Палестинські радикали пригрозили збільшити інтенсивність обстрілів з сектора Гази, якщо Ізраїль не припинить завдавати ударів по території анклаву. Про це, як передає телеканал Al-Mayadeen, йдеться в оприлюдненій в понеділок увечері заяві спільного оперативного штабу палестинських фракцій, інформує УНН.
“Якщо окупаційні війська продовжать агресію, ми посилимо інтенсивність обстрілів”, — вказується в заяві угруповань.
За даними телеканалу Sky News Arabia, в останню годину кілька ракет було запущено з прибережного палестинського анклаву по населеним пунктам і єврейським поселенням в околицях сектора Гази. Як заявила армія Ізраїлю, палестинські радикали випустили понад 300 ракет, десятки з них були перехоплені системою ППО. Як повідомляється, одна з ракет впала між будинками в місті Ашкелон.