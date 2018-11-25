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ЄС розкритикував виселення палестинців з Східного Єрусалиму

ЄС розкритикував виселення палестинців з Східного Єрусалиму

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Євросоюз розкритикував рішення Верховного суду Ізраїлю про виселення 700 палестинців з кварталу Силван в Східному Єрусалимі. Про це йдеться в повідомленні офісу високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Федеріка Могеріні, з посиланням на Анадолу передає УНН.

Як зазначає видання, у Брюсселі нагадали також про те, що сили безпеки Ізраїлю на минулому тижні знесли 20 магазинів палестинців в таборі біженців Шуафат.

Євросоюз рішуче засуджує політику Ізраїлю щодо переселення, яка суперечить міжнародному праву, говориться в заяві офісу Федеріка Могеріні.

Нагадаємо, Палестина відмовляється від визнання Держави Ізраїль, припиняє координацію з ним у сфері безпеки, а також призупиняє економічне співробітництво. Таке рішення було прийнято в Рамаллі на засіданні Центральної ради Організації Визволення Палестини.

Президент Палестини Махмуд Аббас закликав у понеділок світове співтовариство негайно втрутитися в ситуацію в секторі Гази і зупинити агресію Ізраїлю.

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