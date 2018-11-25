ЄС розкритикував виселення палестинців з Східного Єрусалиму

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Євросоюз розкритикував рішення Верховного суду Ізраїлю про виселення 700 палестинців з кварталу Силван в Східному Єрусалимі. Про це йдеться в повідомленні офісу високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Федеріка Могеріні, з посиланням на Анадолу передає УНН.