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Палестина відмовилася визнавати Ізраїль і припинила співпрацю з ним у сфері безпеки

Палестина відмовилася визнавати Ізраїль і припинила співпрацю з ним у сфері безпеки

Київ • УНН

 • 9346 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Палестина відмовляється від визнання Держави Ізраїль, припиняє координацію з ним у сфері безпеки, а також призупиняє економічне співробітництво. Таке рішення було прийнято в понеділок увечері в Рамаллі на засіданні Центральної ради Організації Визволення Палестини, передає УНН із посиланням на палестинське інформаційне агентство Maan.

“Центральна рада ОВП прийняла рішення заморозити визнання держави Ізраїль доти, поки не буде визнано держава Палестина в межах 1967 року зі столицею в Східному Єрусалимі, — йдеться в підсумковому рішенні ЦР. — Крім того, припиняється координація у сфері безпеки, а також призупиняється економічне співробітництво”. Одночасно з цим ОВП декларує своє право на “опір окупації всіма засобами відповідно до норм міжнародного права”.

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Крім того, ОВП поклало на ХАМАС всю повноту відповідальності за зрив усіх домовленостей із міжпалестинського примирення, укладених раніше за посередництва Єгипту.

Раніше після перенесення США свого посольства в Єрусалим палестинська влада вже декларували відмову від визнання Ізраїлю і припинення співпраці в сфері безпеки. 29 жовтня на сесії ЦР ці рішення закріплені як остаточні.

Як раніше інформував УНН, Дональд Трамп 6 грудня 2017 року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і початок підготовки до перенесення туди американського посольства з Тель-Авіва. 14 травня 2018 року в Єрусалимі відбулася урочиста церемонія відкриття посольства США, що призвело до різкого посилення масових протестів палестинців.

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