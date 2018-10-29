Палестина відмовилася визнавати Ізраїль і припинила співпрацю з ним у сфері безпеки

“Центральна рада ОВП прийняла рішення заморозити визнання держави Ізраїль доти, поки не буде визнано держава Палестина в межах 1967 року зі столицею в Східному Єрусалимі, — йдеться в підсумковому рішенні ЦР. — Крім того, припиняється координація у сфері безпеки, а також призупиняється економічне співробітництво”. Одночасно з цим ОВП декларує своє право на “опір окупації всіма засобами відповідно до норм міжнародного права”.

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Крім того, ОВП поклало на ХАМАС всю повноту відповідальності за зрив усіх домовленостей із міжпалестинського примирення, укладених раніше за посередництва Єгипту.

Раніше після перенесення США свого посольства в Єрусалим палестинська влада вже декларували відмову від визнання Ізраїлю і припинення співпраці в сфері безпеки. 29 жовтня на сесії ЦР ці рішення закріплені як остаточні.

Як раніше інформував УНН, Дональд Трамп 6 грудня 2017 року оголосив про визнання Єрусалиму столицею Ізраїлю і початок підготовки до перенесення туди американського посольства з Тель-Авіва. 14 травня 2018 року в Єрусалимі відбулася урочиста церемонія відкриття посольства США, що призвело до різкого посилення масових протестів палестинців.