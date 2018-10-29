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Палестина отказалась признавать Израиль и прекратила сотрудничество с ним в сфере безопасности

Палестина отказалась признавать Израиль и прекратила сотрудничество с ним в сфере безопасности

Киев  •  УНН

 • 9344 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Палестина отказывается от признания Государства Израиль, прекращает координацию с ним в сфере безопасности, а также приостанавливает экономическое сотрудничество. Такое решение было принято в понедельник вечером в Рамалле на заседании Центрального совета Организации освобождения Палестины, передает УНН со ссылкой на палестинское информационное агентство Maan.

“Центральный совет ООП принял решение заморозить признание государства Израиль до тех пор, пока не будет признано государство Палестина в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, — говорится в итоговом решении ЦС. — Кроме того, прекращается координация в сфере безопасности, а также приостанавливается экономическое сотрудничество”. Одновременно с этим ООП декларирует свое право на “сопротивление оккупации всеми средствами в соответствии с нормами международного права”.

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Кроме того, ООП возложило на ХАМАС всю полноту ответственности за срыв всех договоренностей по межпалестинскому примирению, заключенных ранее при посредничестве Египта.

Ранее после переноса США своего посольства в Иерусалим палестинские власти уже декларировали отказ от признания Израиля и прекращение сотрудничества в сфере безопасности. На состоявшейся в понедельник в Рамалле сессии ЦС эти решения закреплены как окончательные.

Как ранее информировал УНН, Дональд Трамп 6 декабря 2017 года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и начало подготовки к переносу туда американского посольства из Тель-Авива. 14 мая 2018 года в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США, что привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев.

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