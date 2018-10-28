Троє палестинців загинули намагаючись пошкодити паркан на кордоні зі сектором Гази

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Ізраїльський безпілотник відкрив у неділю вогонь по трьом палестинцям, які намагалися закласти вибуховий пристрій біля паркану безпеки на кордоні з сектором Газа. Про це повідомляє УНН із посиланням на Al-Arabiya.

За наявною інформацією, напад було скоєно в прикордонному районі блокованого палестинського анклаву, на схід від населеного пункту Хан-Юніс. Відзначається, що всі загиблі — підлітки, вік двох із них — 12 і 14 років.

“Деякий час тому троє палестинців наблизилися до огорожі безпеки у південній частині сектора Гази, намагалися нанести шкоду загородженню та мали намір встановити саморобний вибуховий пристрій. У відповідь на ці дії армійський літальний апарат відкрив вогонь”, — йдеться в поширеному прес-службою Армії оборони Ізраїлю комюніке.

Як раніше інформував УНН, у ніч з п’ятниці на суботу ситуація навколо прибережного палестинського анклаву знову загострилася. Радикали із Гази випустили близько півсотні ракет і мінометних снарядів по Ізраїлю, у відповідь ізраїльські винищувачі та вертольоти вразили більше 90 військових цілей у секторі. Це був вже сьомий від початку року і третій за місяць обмін ударами між сторонами, у черговий раз подальшу ескалацію ситуації вдалося зупинити завдяки зусиллям Єгипту.

Нагадаємо, палестинці з 30 березня проводять акції протесту в секторі Гази у рамках розпочатого тоді “Маршу повернення”. Найбільш запеклий характер зіткнення з ізраїльськими військовослужбовцями набувають по п’ятницях, коли до кордону з Ізраїлем після традиційної молитви на маніфестації виходять тисячі арабів. За цей час у сутичках було вбито близько 220 палестинців, постраждали не менше 22 тисяч жителів Гази.

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