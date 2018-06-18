Ізраїль вразив дев'ять цілей ХАМАС у секторі Гази у відповідь на запуск повітряних зміїв
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Ізраїльські винищувачі атакували у понеділок дев’ять належать ХАМАС цілей у секторі Гази у відповідь на запуск палаючих повітряних куль і зміїв на територію єврейської держави з метою підпалу. Про це повідомляє УНН з посиланням на поширену прес-службою Армії оборони Ізраїлю заяву.
“Деякий час тому винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по дев’яти об’єктах у двох військових таборах і на базі з виробництва боєприпасів, що належать терористичної організації ХАМАС у північній частині сектора Гази, — йдеться в документі. — Удари проводилися у відповідь на запуск в бік Ізраїлю повітряних зміїв і повітряних куль зі закріпленими палаючими предметами і пристроями. Це терористичні акти, які загрожують жителям півдня Ізраїлю і завдають значної шкоди сільськогосподарським районам Ізраїлю”.
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“В останні дні Армія оборони Ізраїлю багаторазово попереджала про неприпустимість таких атак, армія відкривала попереджувальний вогонь по групах, що запускають палаючі кулі та зміїв, а також завдавала ударів по їхнім автомобілям і використовуваної інфраструктурі”, — продовжили військові. “Терористична організація ХАМАС несе відповідальність за все, що відбувається в секторі Гази”, — додали в армії, відзначивши, що “сповнені рішучості продовжувати діяти зі зростаючою інтенсивністю проти подібних терактів, використовуючи весь набір наявних можливостей”.
Радикали почали запускати палаючих повітряних зміїв і кулі в бік Ізраїлю під час масової протестної акції, що отримала назву "Марш повернення". Ізраїльська армія вже змогла пристосувати недорогі цивільні безпілотники для боротьби з цією загрозою, але не всі кулі вдається перехопити. Збиток від пожеж, викликаних ними на території Ізраїлю, за даними ЗМІ, вже обчислюється мільйонами доларів.
Нагадаємо, кількість жертв зіткнень на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази (починаючи від 30 березня поточного року) серед палестинського населення перевищила 120 осіб. Відзначається, що в ході зіткнень постраждали понад 13 тис. 190 осіб арабів отримали поранення різної тяжкості або отруєння газом, який використовує ізраїльська поліція для розгону демонстрантів. Частина постраждалих доставлена на лікування до Єгипту, який направив лікарів до кордону з сектором Газа для прийому постраждалих палестинців. Приводом для протестів стало офіційне перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму, яке відбулося у понеділок, 14 травня.