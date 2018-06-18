Ізраїль вразив дев'ять цілей ХАМАС у секторі Гази у відповідь на запуск повітряних зміїв

“Деякий час тому винищувачі ВПС Ізраїлю завдали ударів по дев’яти об’єктах у двох військових таборах і на базі з виробництва боєприпасів, що належать терористичної організації ХАМАС у північній частині сектора Гази, — йдеться в документі. — Удари проводилися у відповідь на запуск в бік Ізраїлю повітряних зміїв і повітряних куль зі закріпленими палаючими предметами і пристроями. Це терористичні акти, які загрожують жителям півдня Ізраїлю і завдають значної шкоди сільськогосподарським районам Ізраїлю”.

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“В останні дні Армія оборони Ізраїлю багаторазово попереджала про неприпустимість таких атак, армія відкривала попереджувальний вогонь по групах, що запускають палаючі кулі та зміїв, а також завдавала ударів по їхнім автомобілям і використовуваної інфраструктурі”, — продовжили військові. “Терористична організація ХАМАС несе відповідальність за все, що відбувається в секторі Гази”, — додали в армії, відзначивши, що “сповнені рішучості продовжувати діяти зі зростаючою інтенсивністю проти подібних терактів, використовуючи весь набір наявних можливостей”.

Радикали почали запускати палаючих повітряних зміїв і кулі в бік Ізраїлю під час масової протестної акції, що отримала назву "Марш повернення". Ізраїльська армія вже змогла пристосувати недорогі цивільні безпілотники для боротьби з цією загрозою, але не всі кулі вдається перехопити. Збиток від пожеж, викликаних ними на території Ізраїлю, за даними ЗМІ, вже обчислюється мільйонами доларів.

Нагадаємо, кількість жертв зіткнень на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази (починаючи від 30 березня поточного року) серед палестинського населення перевищила 120 осіб. Відзначається, що в ході зіткнень постраждали понад 13 тис. 190 осіб арабів отримали поранення різної тяжкості або отруєння газом, який використовує ізраїльська поліція для розгону демонстрантів. Частина постраждалих доставлена ​​на лікування до Єгипту, який направив лікарів до кордону з сектором Газа для прийому постраждалих палестинців. Приводом для протестів стало офіційне перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму, яке відбулося у понеділок, 14 травня.