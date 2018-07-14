Ізраїль буде нарощувати інтенсивність відповідей на атаки зі боку ХАМАС

"Ми будемо нарощувати масштаб нашої реакції на терористичні атаки ХАМАС до тих пір, поки це необхідно", - сказав він. "Якщо ХАМАС не зрозуміє наше послання сьогодні, він зрозуміє його завтра", - додав Беньямін Нетаньягу.

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Нагадаємо, раніше в суботу троє ізраїльтян отримали осколкові поранення в результаті розриву запущеного зі сектора Гази снаряда в ізраїльському місті Сдерот, що прилягає до палестинського приморського анклаву. Обмін ударами почався в перші години суботи зі того, що ВПС Ізраїлю вразили півтора десятка цілей ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запуск палаючих повітряних куль і зіткнення на кордоні в п’ятницю.

Радикали почали запускати палаючих повітряних зміїв і кулі в бік Ізраїлю під час масової протестної акції, що розпочалася в 30 березня поточного року поточного року і отримала назву “Марш повернення”. Ізраїльська армія вже змогла пристосувати недорогі цивільні безпілотники для боротьби з цією загрозою, але не всі кулі вдається перехопити. Збиток від пожеж, викликаних повітряними зміями на території Ізраїлю, за даними ЗМІ, вже обчислюється мільйонами доларів.

Кількість жертв зіткнень на кордоні Ізраїлю з Сектором Гази серед палестинського населення перевищила 140 осіб. Відзначається, що в ході зіткнень постраждали понад 13 тис. 190 осіб арабів отримали поранення різної тяжкості або отруєння газом, який використовує ізраїльська поліція для розгону демонстрантів. Приводом для протестів стало офіційне перенесення посольства США в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму, яке відбулося у понеділок, 14 травня.