Израиль будет наращивать интенсивность ответов на атаки со стороны ХАМАС

“Мы будем наращивать масштаб нашей реакции на террористические атаки ХАМАС до тех пор, пока это необходимо”, — сказал он. “Если ХАМАС не поймет нашего послания сегодня, он поймет его завтра”, — добавил Беньямин Нетаньяху.

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Напомним, ранее в субботу трое израильтян получили осколочные ранения в результате разрыва запущенного с сектора Газы снаряда в израильском городе Сдерот, прилегающего к палестинскому приморскому анклаву. Обмен ударами начался в первые часы субботы с того, что ВВС Израиля поразили полтора десятка целей ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск горящих воздушных шаров и столкновения на границе в пятницу.

Радикалы начали запускать горящих воздушных змеев и шары в сторону Израиля во время массовой акции протеста, которая началась в 30 марта текущего года и получила название “Марш возвращения”. Израильская армия уже смогла приспособить недорогие гражданские беспилотники для борьбы с этой угрозой, но не все шары удается перехватить. Ущерб от пожаров, вызванных воздушными змеями на территории Израиля, по данным СМИ, уже исчисляется миллионами долларов.

Число жертв столкновений на границе Израиля с сектором Газа среди палестинского населения превысила 140 человек. Отмечается, что в ходе столкновений пострадали более 13 тыс. 190 человек арабов получили ранения различной тяжести или отравления газом, который использует израильская полиция для разгона демонстрантов. Поводом для протестов стало официальное переноса посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, которое состоялось в понедельник, 14 мая.