Трое палестинцев погибли пытаясь повредить забор на границе с сектором Газа

По имеющейся информации, нападение было совершено в приграничном районе блокированного палестинского анклава, к востоку от населенного пункта Хан-Юнис. Отмечается, что все погибшие — подростки, возраст двух из них — 12 и 14 лет.

“Некоторое время назад три палестинца приблизились к забору безопасности в южной части сектора Газа, пытались нанести ущерб заграждению и намеревались установить у него самодельное взрывное устройство. В ответ на эти действия армейский летательный аппарат выстрелил по ним”, — говорится в распространенном пресс-службой Армии обороны Израиля коммюнике.

Как ранее информировал УНН, в ночь с пятницы на субботу ситуация вокруг прибрежного палестинского анклава вновь обострилась. Радикалы из Газы выпустили порядка полусотни ракет и минометных снарядов по Израилю, в ответ израильские истребители и вертолеты поразили более 90 военных целей в секторе. Это был уже седьмой с начала года и третий за месяц обмен ударами между сторонами, в очередной раз дальнейшую эскалацию ситуации удалось остановить благодаря усилиям Египта.

Напомним, палестинцы с 30 марта проводят акции протеста в секторе Газа в рамках начатого тогда “Марша возвращения”. Наиболее ожесточенный характер столкновения с израильскими военнослужащими приобретают по пятницам, когда к границе с Израилем после традиционной молитвы на манифестации выходят тысячи арабов. За это время в столкновениях были убиты около 220 палестинцев, пострадали не менее 22 тысяч жителей Газы.