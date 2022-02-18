ЕС рассматривает новые меры против Беларуси

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Европейский Союз рассматривает новые ограничительные меры, чтобы закрыть лазейки в существующих санкциях против Беларуси, заявили чиновники и дипломаты ЕС, отметив, что блок также работает над санкциями, если Минск примет участие во вторжении в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.