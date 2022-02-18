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ЕС рассматривает новые меры против Беларуси

ЕС рассматривает новые меры против Беларуси

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 февраля. УНН. Европейский Союз рассматривает новые ограничительные меры, чтобы закрыть лазейки в существующих санкциях против Беларуси, заявили чиновники и дипломаты ЕС, отметив, что блок также работает над санкциями, если Минск примет участие во вторжении в Украину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Обсуждение происходит на фоне беспокойства западных стран относительно возможного вторжения России в Украину, которое может включать российские войска, размещенные в Беларуси. Москва отрицает, что планирует вторжение.

Санкции против Беларуси сначала были введены после того, как президент Александр Лукашенко подавил протесты после выборов в августе 2020 года, и с тех пор их несколько раз усиливали.

Дипломаты заявили, что новые меры могут быть направлены на устранение лазеек, которые, как утверждают прибалтийские дипломаты, использует Минск для обхода существующих санкций.

ЕС запретил экспорт Беларуси калия, калийных удобрений и нефтепродуктов. Но дипломаты заявили, что Беларусь все еще экспортирует калий в ЕС через Украину, а также увеличила экспорт в ЕС нефтепродуктов, полученных из угля.

Позже, в пятницу, чиновник ЕС подтвердил, что ведется работа над возможными новыми экономическими санкциями против Минска, в частности в отношении калия. Чиновник добавил, что блок также рассматривает санкции против Беларуси, если она будет участвовать в любом нападении на Украину.

Ожидается, что должностные лица балтийских стран поднимут эти вопросы на заседании министров иностранных дел ЕС в понедельник, даже если Беларусь не будет в повестке дня встречи. В понедельник решения по этому поводу не ожидается.

Представитель дипломатической службы ЕС отказался комментировать дискуссии по санкциям.

Напомним

Президент Беларуси Александр Лукашенко ожидает, что Россия построит новый порт на Балтийском море для экспорта белорусской калийной сырья, на которую распространяются западные санкции, заявил он в пятницу после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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