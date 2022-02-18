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ЄС розглядає нові заходи проти Білорусі

ЄС розглядає нові заходи проти Білорусі

Київ • УНН

 • 19073 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Європейський Союз розглядає нові обмежувальні заходи, щоб закрити лазівки в існуючих санкціях проти Білорусі, заявили чиновники та дипломати ЄС, зазначивши, що блок також працює над санкціями, якщо Мінськ візьме участь у вторгненні в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Обговорення відбувається на тлі занепокоєння західних країн щодо можливого вторгнення Росії в Україну, яке може включати російські війська, розміщені в Білорусі. Москва заперечує, що планує вторгнення.

Санкції проти Білорусі спочатку були введені після того, як президент Олександр Лукашенко придушив протести після виборів у серпні 2020 року, і з тих пір їх кілька разів посилювали.

Дипломати заявили, що нові заходи можуть бути спрямовані на усунення лазівок, які, як стверджують балтійські дипломати, використовує Мінськ для обходу існуючих санкцій.

ЄС заборонив експорт Білорусі калію, калійних добрив і нафтопродуктів. Але дипломати заявили, що Білорусь все ще експортує калій до ЄС через Україну, а також збільшила експорт до ЄС нафтопродуктів, отриманих з вугілля.

Пізніше, в п'ятницю, чиновник ЄС підтвердив, що ведеться робота над можливими новими економічними санкціями проти Мінська, зокрема щодо калію. Посадовець додав, що блок також розглядає санкції проти Білорусі, якщо вона братиме участь у будь-якому нападі на Україну.

Очікується, що посадовці балтійських країн піднімуть ці питання на засіданні міністрів закордонних справ ЄС у понеділок, навіть якщо Білорусь не буде в порядку денному зустрічі. У понеділок рішення з цього приводу не очікується.

Речник дипломатичної служби ЄС відмовився коментувати дискусії щодо санкцій.

Нагадаємо

Президент Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що Росія збудує новий порт на Балтійському морі для експорту білоруської калійної сировини, на яку поширюються західні санкції, заявив він у п'ятницю після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

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