ЄС розглядає нові заходи проти Білорусі

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Європейський Союз розглядає нові обмежувальні заходи, щоб закрити лазівки в існуючих санкціях проти Білорусі, заявили чиновники та дипломати ЄС, зазначивши, що блок також працює над санкціями, якщо Мінськ візьме участь у вторгненні в Україну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.