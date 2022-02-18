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The Washington Post

Лукашенко розраховує, що Росія збудує порт для експорту калію з Білорусі

Лукашенко розраховує, що Росія збудує порт для експорту калію з Білорусі

Київ • УНН

 • 19462 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Правитель Білорусі Олександр Лукашенко очікує, що Росія збудує новий порт на Балтійському морі для експорту білоруської калійної сировини, на яку поширюються західні санкції, заявив він у п'ятницю після зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, інформує УНН.

Цитата

"Президент Росії дав розпорядження, я просив росіян допомогти нам... щоб ми... побудували свій порт під Санкт-Петербургом і перевалювали там мільйони тонн вантажів. Розпорядження було дано у моїй присутності, щоб негайно розпочати це будівництво", - сказав Лукашенко.

Деталі

Лукашенко зазначив, що будівництво займе не менше року: "Ми вантажитимемо - протягом року або півтора, я не знаю... ми вантажитимемо там ці мільйони тонн вантажу".

Раніше цього місяця Мінськ заявив, що перенаправив експорт калію до російських портів, а Кремль заявив, що "це питання стоїть на порядку денному".

Проте порти Росії на Балтійському морі, за даними галузевих джерел, не мають достатньо вільних потужностей для обробки 12,5 млн. тонн калію на рік, а приймати вантажі відразу неможливо.

Доповнення

ЄС заявив розглядає нові санкції проти Білорусі, якщо вона візьме участь у будь-якому вторгненні в Україну. Дипломати заявили, що нові заходи можуть бути спрямовані на закриття лазівок, які, за словами прибалтійських дипломатів, використовує Мінськ для обходу санкцій.

Білоруська державна компанія "Білоруськалій" є другим у світі виробником живильного калію для сільськогосподарських культур. Вашингтон ввів проти неї санкції у 2021 році після того, як Лукашенко придушив протести після виборів у 2020 році, а потім вніс до чорного списку її експортний підрозділ "Білоруська калійна компанія" (БКК).

Білорусь, яка не має виходу до моря, раніше покладалася на постачання 12,5 млн. тонн калію на рік з балтійського порту Клайпеда в Литві. У Вільнюсі вирішили з 1 лютого призупинити використання своєї залізниці для експорту добрив для сільськогосподарських культур із Білорусі.

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