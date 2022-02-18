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Лукашенко рассчитывает, что Россия построит порт для экспорта калия из Беларуси

Лукашенко рассчитывает, что Россия построит порт для экспорта калия из Беларуси

Киев • УНН

 • 19460 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Правитель Беларуси Александр Лукашенко ожидает, что Россия построит новый порт на Балтийском море для экспорта белорусского калийного сырья, на которое распространяются западные санкции, заявил он в пятницу после встречи с президентом России Владимиром Путиным, информирует УНН.

Цитата

"Президент России дал распоряжение, я просил русских помочь нам... чтоб мы... построили свой порт под Санкт-Петербургом и переваливали там миллионы тонн грузов. Распоряжение было дано в моем присутствии, чтобы немедленно начать это строительство", - сказал Лукашенко.

Детали

Лукашенко отметил, что строительство займет не менее года: "Мы будем грузить - в течение года или полутора, я не знаю... мы будем грузить там эти миллионы тонн груза".

Ранее в этом месяце Минск заявил, что перенаправил экспорт калия в российские порты, а Кремль заявил, что "этот вопрос стоит на повестке дня".

Однако порты России в Балтийском море, по данным отраслевых источников, не имеют достаточно свободных мощностей для обработки 12,5 млн. монн калия в год, а принимать грузы сразу невозможно.

Дополнение

ЕС заявил о новых санкциях против Беларуси, если она примет участие в каком-либо вторжении в Украину. Дипломаты заявили, что новые меры могут быть направлены на закрытие лазеек, которые, по словам прибалтийских дипломатов, использует Минск для обхода санкций.

Белорусская государственная компания "Беларуськалий" является вторым в мире производителем питательного калия для сельскохозяйственных культур. Вашингтон ввел против нее санкции в 2021 году после того, как Лукашенко подавил протесты после выборов в 2020 году, а затем внес в черный список ее экспортное подразделение "Белорусская калийная компания" (БКК).

Беларусь, не имеющая выхода к морю, ранее полагалась на поставку 12,5 млн. тонн калия в год из балтийского порта Клайпеда в Литве. В Вильнюсе решили с 1 февраля приостановить использование своей железной дороги для экспорта удобрений для сельскохозяйственных культур из Беларуси.

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