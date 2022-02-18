Лукашенко рассчитывает, что Россия построит порт для экспорта калия из Беларуси

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"Президент России дал распоряжение, я просил русских помочь нам... чтоб мы... построили свой порт под Санкт-Петербургом и переваливали там миллионы тонн грузов. Распоряжение было дано в моем присутствии, чтобы немедленно начать это строительство", - сказал Лукашенко.

Детали

Лукашенко отметил, что строительство займет не менее года: "Мы будем грузить - в течение года или полутора, я не знаю... мы будем грузить там эти миллионы тонн груза".

Ранее в этом месяце Минск заявил, что перенаправил экспорт калия в российские порты, а Кремль заявил, что "этот вопрос стоит на повестке дня".

Однако порты России в Балтийском море, по данным отраслевых источников, не имеют достаточно свободных мощностей для обработки 12,5 млн. монн калия в год, а принимать грузы сразу невозможно.

Дополнение

ЕС заявил о новых санкциях против Беларуси, если она примет участие в каком-либо вторжении в Украину. Дипломаты заявили, что новые меры могут быть направлены на закрытие лазеек, которые, по словам прибалтийских дипломатов, использует Минск для обхода санкций.

Белорусская государственная компания "Беларуськалий" является вторым в мире производителем питательного калия для сельскохозяйственных культур. Вашингтон ввел против нее санкции в 2021 году после того, как Лукашенко подавил протесты после выборов в 2020 году, а затем внес в черный список ее экспортное подразделение "Белорусская калийная компания" (БКК).

Беларусь, не имеющая выхода к морю, ранее полагалась на поставку 12,5 млн. тонн калия в год из балтийского порта Клайпеда в Литве. В Вильнюсе решили с 1 февраля приостановить использование своей железной дороги для экспорта удобрений для сельскохозяйственных культур из Беларуси.