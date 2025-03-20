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ЕС рассмотрел назначение представителя для мирных переговоров по войне рф против Украины, но решения пока нет - Politico

Киев • УНН

 • 14305 просмотра

Лидеры ЕС обсуждают назначение ответственного за мирные переговоры, но решение еще не принято. На фоне усилий США по переговорам, ЕС продолжит поддержку Украины.

ЕС рассмотрел назначение представителя для мирных переговоров по войне рф против Украины, но решения пока нет - Politico

Лидеры ЕС обсудили назначение ответственного за мирные переговоры по войне рф против Украины, но решение еще не принято, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

"Сегодня утром лидеры обсуждали, нужно ли блоку назначить представителя, ответственного за любые мирные переговоры, но пока что решение по этому вопросу не принято", - пишет издание.

Издание пишет также, что текущая оценка ЕС заключается в том, что "нет комплексных усилий для прекращения войны в Украине, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп созвал двусторонние переговоры как с Киевом, так и с москвой".

"Есть переговоры между США и россией и переговоры между США и Украиной, но они не рассматриваются как мирные переговоры", - сказал Politico высокопоставленный чиновник ЕС. Однако, добавил чиновник, "ЕС приветствует усилия США" попытаться закрепить прекращение огня, но, несмотря на это, продолжит оказывать материальную поддержку Украине.

ЕС обсудил с США риски в переговорах с рф, но россия не садится за стол переговоров - Каллас17.03.25, 16:06 • 18919 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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