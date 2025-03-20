ЕС рассмотрел назначение представителя для мирных переговоров по войне рф против Украины, но решения пока нет - Politico

Лидеры ЕС обсудили назначение ответственного за мирные переговоры по войне рф против Украины, но решение еще не принято, сообщает Politico, пишет УНН.

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"Сегодня утром лидеры обсуждали, нужно ли блоку назначить представителя, ответственного за любые мирные переговоры, но пока что решение по этому вопросу не принято", - пишет издание.

Издание пишет также, что текущая оценка ЕС заключается в том, что "нет комплексных усилий для прекращения войны в Украине, несмотря на то, что президент США Дональд Трамп созвал двусторонние переговоры как с Киевом, так и с москвой".

"Есть переговоры между США и россией и переговоры между США и Украиной, но они не рассматриваются как мирные переговоры", - сказал Politico высокопоставленный чиновник ЕС. Однако, добавил чиновник, "ЕС приветствует усилия США" попытаться закрепить прекращение огня, но, несмотря на это, продолжит оказывать материальную поддержку Украине.

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