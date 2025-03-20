ЄС розглянув призначення представника для мирних переговорів щодо війни рф проти України, але рішення поки немає - Politico

Лідери ЄС обговорили призначення відповідального за мирні переговори у війні рф проти України, але рішення ще не ухвалено, повідомляє Politico, пише УНН.

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"Сьогодні вранці лідери обговорювали, чи потрібно блоку призначити представника, відповідального за будь-які мирні переговори, але поки що рішення з цього питання не ухвалено", пише видання.

Видання пише також, що поточна оцінка ЄС полягає в тому, що "немає комплексних зусиль для припинення війни в Україні, попри те, що президент США Дональд Трамп скликав двосторонні переговори як з Києвом, так і з москвою".

"Є переговори між США та росією та переговори між США та Україною, але вони не розглядаються як мирні переговори", – сказав Politico високопоставлений чиновник ЄС. Однак, додав чиновник, "ЄС вітає зусилля США" спробувати закріпити припинення вогню, але, попри це, продовжить надавати матеріальну підтримку Україні.

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