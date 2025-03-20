ЄС розглянув призначення представника для мирних переговорів щодо війни рф проти України, але рішення поки немає - Politico
Київ • УНН
Лідери ЄС обговорюють призначення відповідального за мирні переговори, але рішення ще не прийнято. На тлі зусиль США щодо переговорів, ЄС продовжить підтримку України.
Лідери ЄС обговорили призначення відповідального за мирні переговори у війні рф проти України, але рішення ще не ухвалено, повідомляє Politico, пише УНН.
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"Сьогодні вранці лідери обговорювали, чи потрібно блоку призначити представника, відповідального за будь-які мирні переговори, але поки що рішення з цього питання не ухвалено", пише видання.
Видання пише також, що поточна оцінка ЄС полягає в тому, що "немає комплексних зусиль для припинення війни в Україні, попри те, що президент США Дональд Трамп скликав двосторонні переговори як з Києвом, так і з москвою".
"Є переговори між США та росією та переговори між США та Україною, але вони не розглядаються як мирні переговори", – сказав Politico високопоставлений чиновник ЄС. Однак, додав чиновник, "ЄС вітає зусилля США" спробувати закріпити припинення вогню, але, попри це, продовжить надавати матеріальну підтримку Україні.
ЄС обговорив з США ризики у перемовинах з рф, але росія не сідає за стіл переговорів - Каллас17.03.25, 16:06 • 18921 перегляд