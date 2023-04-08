ЕС прогнозирует более высокий урожай мягкой пшеницы в этом году

ukru
Эксклюзив
12:17 • 13291 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

10:03 • 100381 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 129494 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 119321 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 133523 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 116458 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 131051 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 125305 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 109019 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102746 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 123567 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 135233 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 117601 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 120165 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 115668 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 212267 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 242883 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 182311 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 188143 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 223801 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

12:29 • 1037 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 75484 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 111602 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 119727 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 135266 просмотра
Актуальное
ЕС прогнозирует более высокий урожай мягкой пшеницы в этом году

ЕС прогнозирует более высокий урожай мягкой пшеницы в этом году

Киев • УНН

 • 1375956 просмотра

КИЕВ. 8 марта. УНН. Еврокомиссия прогнозирует урожай мягкой пшеницы на уровне 130,9 млн тонн в 2023 году, что больше, чем в предыдущие несколько лет. Об этом сообщает Минагрополитики в очередном обзоре иностранной прессы, пишет УНН.

Детали

Как указано, Комиссия ЕС спрогнозирует, что урожай мягкой пшеницы в ЕС составит 130,9 млн тонн в 2023/2024 годах, по сравнению с 126 млн тонн в прошлом году и 124,3 млн тонн за последние 5 лет. Внутреннее потребление – с 98,8 до 99,1 млн тонн, конечные запасы – с 18,1 до 21,9 млн тонн, а экспорт останется на уровне 32 млн тонн.

Производство кукурузы ожидается на уровне 65 млн тонн, по сравнению с 52,1 млн тонн в 2022 году, но меньше среднего показателя в 68,8 млн тонн. Производство ячменя прогнозируется на уровне 54,2 млн тонн, по сравнению с 51,5 млн. тонн за год и 52,3 млн тонн в среднем.

Также сообщается, что экспорт мягкой пшеницы из ЕС в сезоне 2022/23, который начался в июле, достиг 23,15 млн тонн ко 2 апреля по сравнению с 21,52 млн на ту же неделю 2021/22, о чем свидетельствуют данные опубликованные Европейской комиссией.

Экспорт ячменя из ЕС в 2022/23 годах составил 4,52 млн тонн против 6,33 млн тонн год назад, тогда как импорт кукурузы в ЕС составил 21,20 млн тонн против 12,31 млн годом ранее.

Дополнение

Украина воздержится от экспорта в Польшу четырех культур.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаАгроновости

Обратиться по вопросам размещения рекламы