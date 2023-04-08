ЕС прогнозирует более высокий урожай мягкой пшеницы в этом году

Детали

Как указано, Комиссия ЕС спрогнозирует, что урожай мягкой пшеницы в ЕС составит 130,9 млн тонн в 2023/2024 годах, по сравнению с 126 млн тонн в прошлом году и 124,3 млн тонн за последние 5 лет. Внутреннее потребление – с 98,8 до 99,1 млн тонн, конечные запасы – с 18,1 до 21,9 млн тонн, а экспорт останется на уровне 32 млн тонн.

Производство кукурузы ожидается на уровне 65 млн тонн, по сравнению с 52,1 млн тонн в 2022 году, но меньше среднего показателя в 68,8 млн тонн. Производство ячменя прогнозируется на уровне 54,2 млн тонн, по сравнению с 51,5 млн. тонн за год и 52,3 млн тонн в среднем.

Также сообщается, что экспорт мягкой пшеницы из ЕС в сезоне 2022/23, который начался в июле, достиг 23,15 млн тонн ко 2 апреля по сравнению с 21,52 млн на ту же неделю 2021/22, о чем свидетельствуют данные опубликованные Европейской комиссией.

Экспорт ячменя из ЕС в 2022/23 годах составил 4,52 млн тонн против 6,33 млн тонн год назад, тогда как импорт кукурузы в ЕС составил 21,20 млн тонн против 12,31 млн годом ранее.

Дополнение

Украина воздержится от экспорта в Польшу четырех культур.