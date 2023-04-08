ЄС прогнозує вищий врожай м'якої пшениці цього року

Деталі

Як вказано, Комісія ЄС спрогнозує, що врожай м’якої пшениці в ЄС становитиме 130,9 млн тонн у 2023/2024 роках, порівняно зі 126 млн тонн торік та 124,3 млн тонн за останні 5 років. Внутрішнє споживання – з 98,8 до 99,1 млн тонн, кінцеві запаси – з 18,1 до 21,9 млн тонн, а експорт залишиться на рівні 32 млн тонн.

Виробництво кукурудзи очікується на рівні 65 млн тонн, порівняно з 52,1 млн тонн у 2022 році, але менше а середній показник у 68,8 млн тонн. Виробництво ячменю прогнозується на рівні 54,2 млн тонн, порівняно з 51,5 млн. тонн за рік і 52,3 млн тонн в середньому.

Також повідомляється, що експорт м’якої пшениці з ЄС в сезоні 2022/23, який розпочався в липні, досяг 23,15 млн тонн до 2 квітня порівняно з 21,52 млн на той самий тиждень 2021/22, про що свідчать дані опубліковані Європейською комісією.

Експорт ячменю з ЄС у 2022/23 роках становив 4,52 млн тонн проти 6,33 млн тонн рік тому, тоді як імпорт кукурудзи в ЄС становив 21,20 млн тонн проти 12,31 млн роком раніше.

Доповнення

Україна утримається від експорту у Польщу чотирьох культур.