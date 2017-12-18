ЕС продолжит экономические санкции против России 21 декабря - журналист

"Продолжается работа над продолжением экономических санкций ЕС в отношении России. Этот процесс должен быть завершен в четверг, 21 декабря", - написал журналист.

Напомним, 14 декабря лидеры Европейского Союза одобрили продление еще на шесть месяцев экономических санкций блока против России, наложенных через российскую аннексию Крыма и поддержку Москвой боевиков на востоке Украины.