ЕС продолжит экономические санкции против России 21 декабря - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Европейский Союз-21 декабря должен завершить работу над продолжением экономических санкций против России. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter, передает УНН.
"Продолжается работа над продолжением экономических санкций ЕС в отношении России. Этот процесс должен быть завершен в четверг, 21 декабря", - написал журналист.
Напомним, 14 декабря лидеры Европейского Союза одобрили продление еще на шесть месяцев экономических санкций блока против России, наложенных через российскую аннексию Крыма и поддержку Москвой боевиков на востоке Украины.