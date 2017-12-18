ЄС продовжить економічні санкції проти Росії 21 грудня - журналіст
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Європейський Союз 21 грудня має завершити роботу над продовженням економічних санкцій проти Росії. Про це повідомив брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter, передає УНН.
"Триває робота над продовженням економічних санкцій ЄС щодо Росії. Цей процес має бути завершений у четвер, 21 грудня", - написав журналіст.
Нагадаємо, 14 грудня лідери Європейського Союзу схвалили продовження ще на шість місяців економічних санкцій блоку проти Росії, накладених через російську анексію Криму і підтримку Москвою бойовиків на сході України.