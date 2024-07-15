Европейский совет продлил до 27 июля 2025 года ограничительные меры, в частности из-за военной поддержки Ираном агрессивной войны россии против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сайт Совета.

Сегодня Совет продлил до 27 июля 2025 года ограничительные меры, учитывая военную поддержку Ираном агрессивной войны россии против Украины и вооруженных групп и организаций на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря. Существующие ограничительные меры будут пересматриваться ежегодно, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что сейчас режим санкций распространяется на 12 человек и 9 юридических лиц.

Сообщается, что активы указанных лиц замораживаются, а предоставление им или пользу средств, или экономических ресурсов, прямо или косвенно, запрещено. Кроме того, на физических лиц, указанных в списке, распространяется запрет на поездки в ЕС.

В своих выводах от 21 и 22 марта 2024 года Европейский совет призвал третьи стороны, включая Иран, немедленно прекратить материальную поддержку агрессивной войны россии против Украины.

В своих выводах от 17 и 18 апреля 2024 года Европейский Совет подтвердил свою приверженность принятию дальнейших ограничительных мер против Ирана, в частности в отношении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет. Наконец, Европейский Совет подтвердил, что ЕС остается полностью приверженным содействию деэскалации и безопасности в регионе.

Дополнение

В мае 2024 года Bild сообщал, что Иран впервые поставил россии новейшие авиабомбы.