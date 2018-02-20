ЕС усилит борьбу против использования террористами соцмедиа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Франция вместе с Германией и Великобританией возглавила инициативу по пересмотру законодательства ЕС для усиления давления на онлайн-платформы, чтобы те быстро удаляли контент, связанный с терроризмом. Об этом заявил посол Франции по вопросам кибердипломатии и цифровой экономики Дэвид Мартинон, передает УНН со ссылкой на Euractiv.
Отмечается, что Европейская комиссия разрабатывает план действий для поощрения таких компаний, как YouTube, Facebook и Twitter использовать автоматизированные технологические инструменты для идентификации такого контента и удаления его в течение часа.
"Мы работаем с уверенностью и очень тесно сотрудничаем с Еврокомиссией относительно использования Интернета в террористических целях. С Еврокомиссией и Европолом это очень хорошо работает. Наши усилия взаимно усиливают друг друга", - сказал французский посол.
Ожидается, что Еврокомиссия разработает новую, необязательную рекомендацию для технических платформ в течение следующих нескольких недель. Разработку документа возглавил европейский комиссар по вопросам безопасности Джулиан Кинг.
Д.Мартинон подписал франко-британскую инициативу летом прошлого года в качестве основы для усиления подхода ЕС к крупным технологическим компаниям. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй договорились в июне 2017 года о том, чтобы сделать платформы юридически ответственными, если они не начнут удалять больше террористического контента.
"Мы с британцами создали толчок в этом направлении", - сказал он.
Напомним, президент США Дональд Трамп продлил действие программы электронного слежения за иностранцами.