ЄС посилить боротьбу проти використання терористами соцмедіа

Зазначається, що Європейська комісія розробляє план дій для заохочення таких компаній, як YouTube, Facebook і Twitter використовувати автоматизовані технологічні інструменти для ідентифікації такого контенту і видалення його протягом години.

"Ми працюємо з упевненістю і дуже тісно співпрацюємо з Єврокомісією щодо використання Інтернету в терористичних цілях. З Єврокомісією та Європолом це дуже добре працює. Наші зусилля взаємопідсилюють одне одного", - сказав французький посол.

Очікується, що Єврокомісія розробить нову, необов'язкову рекомендацію для технічних платформ протягом наступних кількох тижнів. Розробку документа очолив європейський комісар з питань безпеки Джуліан Кінг.

Д.Мартінон підписав франко-британську ініціативу влітку минулого року як основу для посилення підходу ЄС до великих технологічних компаній. Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей домовилися в червні 2017 року про те, щоб зробити платформи юридично відповідальними, якщо вони не почнуть видаляти більше терористичного контенту.

"Ми з британцями створили поштовх у цьому напрямку", - сказав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжив дію програми електронного стеження за іноземцями.