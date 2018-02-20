ЄС посилить боротьбу проти використання терористами соцмедіа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Франція разом з Німеччиною і Великою Британією очолила ініціативу щодо перегляду законодавства ЄС для посилення тиску на онлайн-платформи, щоб ті швидко видаляли контент, пов'язаний з тероризмом. Про це заявив посол Франції з питань кібердипломатії і цифрової економіки Девід Мартінон, передає УНН з посиланням на Euractiv.
Зазначається, що Європейська комісія розробляє план дій для заохочення таких компаній, як YouTube, Facebook і Twitter використовувати автоматизовані технологічні інструменти для ідентифікації такого контенту і видалення його протягом години.
"Ми працюємо з упевненістю і дуже тісно співпрацюємо з Єврокомісією щодо використання Інтернету в терористичних цілях. З Єврокомісією та Європолом це дуже добре працює. Наші зусилля взаємопідсилюють одне одного", - сказав французький посол.
Очікується, що Єврокомісія розробить нову, необов'язкову рекомендацію для технічних платформ протягом наступних кількох тижнів. Розробку документа очолив європейський комісар з питань безпеки Джуліан Кінг.
Д.Мартінон підписав франко-британську ініціативу влітку минулого року як основу для посилення підходу ЄС до великих технологічних компаній. Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей домовилися в червні 2017 року про те, щоб зробити платформи юридично відповідальними, якщо вони не почнуть видаляти більше терористичного контенту.
"Ми з британцями створили поштовх у цьому напрямку", - сказав він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжив дію програми електронного стеження за іноземцями.