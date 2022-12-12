ЕС согласовал пополнение фонда военной поддержки Украины, обсуждает санкции против рф и Ирана – Reuters

ukru
Эксклюзив
16:00 • 63976 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14:57 • 125532 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14:16 • 131013 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

13:40 • 108986 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 103282 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 89249 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 110875 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136067 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 122978 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136716 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС по делу экс-судьи Тандыра

ГБР проводит обыски у заместителя председателя ВККС по делу экс-судьи Тандыра

14 марта, 09:16 • 36164 просмотра
В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

В Одессе неизвестный застрелил активиста Ганула. Стрелок скрылся

14 марта, 09:19 • 129804 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115787 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 73901 просмотра
Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

Завершение отопительного сезона в Украине: какая ситуация в регионах по состоянию на 14 марта

13:57 • 67015 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 227240 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 257795 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 196181 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 201616 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 236971 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 73901 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 115787 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 118695 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 126242 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 141382 просмотра
Актуальное
ЕС согласовал пополнение фонда военной поддержки Украины, обсуждает санкции против рф и Ирана – Reuters

ЕС согласовал пополнение фонда военной поддержки Украины, обсуждает санкции против рф и Ирана – Reuters

Киев • УНН

 • 696149 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник договорились пополнить на еще 2 миллиарда евро фонд, который использовался для военной поддержки Украины, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Дополнительные вложения могут быть возможны на более позднем этапе, заявила группа государств-членов Европейского совета.

"Сегодняшнее решение гарантирует, что у нас будет финансирование для продолжения оказания конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров", – заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Как вказано, на своей ежемесячной встрече в Брюсселе министры также попытаются договориться о дальнейших санкциях против россии и Ирана.

Однако оставалось неясным, будет ли Венгрия блокировать эти решения, прибегая к тому, что дипломаты назвали "дипломатией шантажа" из-за спора о заблокированных фондах ЕС для Будапешта.

Что касается Ирана, как сообщантсч, министры иностранных дел ЕС должны рассмотреть новые санкции в связи с нарушениями прав человека при подавлении Тегераном протестов и поставками беспилотников в россию.

"Мы собираемся утвердить очень жесткий пакет санкций", – заявил Жозеп Боррель перед встречей.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что санкции коснутся, в частности, Корпуса стражей исламской революции.

Министры также обсудят девятый пакет санкций против россии, согласно которому еще почти 200 физических и юридических лиц будут включены в санкционный список ЕС.

Дополнение

12 декабря утром Боррель подчеркнул, что на данном этапе договоренности по вопросу санкций против рф еще нет. Он надеялся, что это может произойти позже, в понедельник или во вторник.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы