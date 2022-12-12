ЕС согласовал пополнение фонда военной поддержки Украины, обсуждает санкции против рф и Ирана – Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник договорились пополнить на еще 2 миллиарда евро фонд, который использовался для военной поддержки Украины, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Дополнительные вложения могут быть возможны на более позднем этапе, заявила группа государств-членов Европейского совета.
"Сегодняшнее решение гарантирует, что у нас будет финансирование для продолжения оказания конкретной военной поддержки вооруженным силам наших партнеров", – заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
Как вказано, на своей ежемесячной встрече в Брюсселе министры также попытаются договориться о дальнейших санкциях против россии и Ирана.
Однако оставалось неясным, будет ли Венгрия блокировать эти решения, прибегая к тому, что дипломаты назвали "дипломатией шантажа" из-за спора о заблокированных фондах ЕС для Будапешта.
Что касается Ирана, как сообщантсч, министры иностранных дел ЕС должны рассмотреть новые санкции в связи с нарушениями прав человека при подавлении Тегераном протестов и поставками беспилотников в россию.
"Мы собираемся утвердить очень жесткий пакет санкций", – заявил Жозеп Боррель перед встречей.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что санкции коснутся, в частности, Корпуса стражей исламской революции.
Министры также обсудят девятый пакет санкций против россии, согласно которому еще почти 200 физических и юридических лиц будут включены в санкционный список ЕС.
Дополнение
12 декабря утром Боррель подчеркнул, что на данном этапе договоренности по вопросу санкций против рф еще нет. Он надеялся, что это может произойти позже, в понедельник или во вторник.