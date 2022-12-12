ЄС погодив поповнення фонду військової підтримки України, обговорює санкції проти рф та Ірану – Reuters

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23575 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 56431 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 94891 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 145434 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 170163 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 347423 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 220153 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193567 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 330180 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459094 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1 м/с
98 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

31 березня, 15:34 • 36482 перегляди

Армія рф вдарила КАБами по одній із громад Запорізької області, попередньо, без постраждалих - ОВА

31 березня, 15:51 • 25881 перегляди

рф вдарила по цивільних обʼєктах в Запорізької області, є жертва

31 березня, 16:30 • 27655 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 34303 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 36615 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 347432 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 330185 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 547331 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 677858 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 697559 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 77689 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 114778 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 199788 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 225793 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 218809 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

ЄС погодив поповнення фонду військової підтримки України, обговорює санкції проти рф та Ірану – Reuters

ЄС погодив поповнення фонду військової підтримки України, обговорює санкції проти рф та Ірану – Reuters

Київ • УНН

 • 696152 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок домовилися поповнити ще на 2 мільярди євро фонд, який використовувався для військової підтримки України, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Додаткові вкладення можуть бути можливими на пізнішому етапі, заявила група держав-членів Європейської ради.

"Сьогоднішнє рішення гарантує, що ми матимемо фінансування для продовження надання конкретної військової підтримки збройним силам наших партнерів", – заявив очільник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.

Як зазначено, на своїй щомісячній зустрічі у Брюсселі міністри також намагатимуться домовитися про подальші санкції проти росії та Ірану.

Однак залишалося незрозумілим, чи Угорщина блокуватиме ці рішення, вдаючись до того, що дипломати назвали "дипломатією шантажу" через суперечку про заблоковані фонди ЄС для Будапешта.

Що стосується Ірану, як повідомляють, міністри закордонних справ ЄС повинні розглянути нові санкції у зв'язку з порушеннями прав людини при придушенні Тегераном протестів і постачанням безпілотників до росії.

"Ми маємо намір затвердити дуже жорсткий пакет санкцій", – заявив Жозеп Боррель перед зустріччю.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що санкції торкнуться, зокрема, Корпусу вартових ісламської революції.

Міністри також обговорять дев'ятий пакет санкцій проти росії, згідно з яким ще майже 200 фізичних та юридичних осіб будуть включені до санкцяцного списку ЄС.

Доповнення

12 грудня вранці Боррель підкреслив, що наразі домовленості щодо санкцій проти росії ще немає. Він сподівався, що це може статися пізніше, у понеділок чи вівторок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаНовини Світу
Bitcoin
$82,647.70
Золото
$3,161.52
Tesla
$258.01
Brent
$74.72
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,831.96