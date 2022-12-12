ЄС погодив поповнення фонду військової підтримки України, обговорює санкції проти рф та Ірану – Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Міністри закордонних справ країн ЄС у понеділок домовилися поповнити ще на 2 мільярди євро фонд, який використовувався для військової підтримки України, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Додаткові вкладення можуть бути можливими на пізнішому етапі, заявила група держав-членів Європейської ради.
"Сьогоднішнє рішення гарантує, що ми матимемо фінансування для продовження надання конкретної військової підтримки збройним силам наших партнерів", – заявив очільник зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель.
Як зазначено, на своїй щомісячній зустрічі у Брюсселі міністри також намагатимуться домовитися про подальші санкції проти росії та Ірану.
Однак залишалося незрозумілим, чи Угорщина блокуватиме ці рішення, вдаючись до того, що дипломати назвали "дипломатією шантажу" через суперечку про заблоковані фонди ЄС для Будапешта.
Що стосується Ірану, як повідомляють, міністри закордонних справ ЄС повинні розглянути нові санкції у зв'язку з порушеннями прав людини при придушенні Тегераном протестів і постачанням безпілотників до росії.
"Ми маємо намір затвердити дуже жорсткий пакет санкцій", – заявив Жозеп Боррель перед зустріччю.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що санкції торкнуться, зокрема, Корпусу вартових ісламської революції.
Міністри також обговорять дев'ятий пакет санкцій проти росії, згідно з яким ще майже 200 фізичних та юридичних осіб будуть включені до санкцяцного списку ЄС.
Доповнення
12 грудня вранці Боррель підкреслив, що наразі домовленості щодо санкцій проти росії ще немає. Він сподівався, що це може статися пізніше, у понеділок чи вівторок.