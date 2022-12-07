ЕС планирует ввести санкции против семьи кадырова - Bild

Детали

Как пишет издание, Брюссель вскоре примет решение о дальнейших санкциях против чиновников и политиков россии после ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.

В частности, санкции будут касаться семьи председателя Чечни рамзана кадырова. ЕС внес в список ограничений двух дочерей и двоюродного брата кадырова.

Bild отмечает, что кадыров назначил свою старшую дочь 23-летнюю Айшат так называемым "министром культуры" в Чечне. К тому же женщина также владеет домом моды "Firdaws".

Всего в списке будет 136 человек, включая 20 депутатов государственной думы России, 22 члена совета федерации РФ и тремя вицепремьерами.

Ограничения также коснутся десяти российских судей и семи чиновников и российских губернаторов, причастных к депортации детей. В списке также есть 31 офицер – которые несут ответственность за ракетные обстрелы по украинским объектам и инфраструктуре.

Дополнение

Сегодня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение девятого пакета санкций против России.