ЕС планирует ввести санкции против семьи кадырова - Bild
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Европейский союз планирует ввести санкции против российских политических деятелей, среди которых также семья председателя Чечни рамзана кадырова. Об этом УНН пишет со ссылкой на Bild.
Детали
Как пишет издание, Брюссель вскоре примет решение о дальнейших санкциях против чиновников и политиков россии после ракетных ударов по гражданской инфраструктуре Украины.
В частности, санкции будут касаться семьи председателя Чечни рамзана кадырова. ЕС внес в список ограничений двух дочерей и двоюродного брата кадырова.
Bild отмечает, что кадыров назначил свою старшую дочь 23-летнюю Айшат так называемым "министром культуры" в Чечне. К тому же женщина также владеет домом моды "Firdaws".
Всего в списке будет 136 человек, включая 20 депутатов государственной думы России, 22 члена совета федерации РФ и тремя вицепремьерами.
Ограничения также коснутся десяти российских судей и семи чиновников и российских губернаторов, причастных к депортации детей. В списке также есть 31 офицер – которые несут ответственность за ракетные обстрелы по украинским объектам и инфраструктуре.
Дополнение
Сегодня глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала введение девятого пакета санкций против России.