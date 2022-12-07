ЄС планує запровадити санкції проти родини Кадирова – Bild
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Європейський союз планує запровадити санкції проти російських політичних діячів, серед яких також є родина голови Чечні рамзана кадирова. Про це УНН пише з посиланням на Bild.
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Як пише видання, Брюссель незабаром ухвалить рішення про подальші санкції проти чиновників і політиків рф після ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.
Зокрема, санкції стосуватимуться родини голови Чечні рамзана кадирова. ЄС вніс до переліку обмежень двох дочок і двоюрідного брата кадирова.
Bild зазначає, що кадиров призначив свою старшу дочку 23-річну Айшат так званим "міністром культури" в Чечні. До того ж жінка також володіє домом моди "Firdaws".
Загалом у списку буде 136 осіб, включно з 20 депутатами державної думи росії, 22 членами ради федерації рф і трьома віцепрем'єрами.
Обмеження також торкнуться десяти російських суддів і семи чиновників і російських губернаторів, що причетні до депортації дітей. У списку також є 31 офіцер – що несуть відповідальність за ракетні обстріли по українських об'єктах та інфраструктурі.
Доповнення
Сьогодні глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн анонсувала введення дев'ятого пакету санкцій проти росії.