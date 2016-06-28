ЕС планирует перенести штаб-квартиру ЕВА из Лондона в Европу - СМИ

Главный офис банковского регулятора может быть перенесен в Париж или во Франкфурт, сообщил собеседник агентства.

"Мультивалютному союзу положен конец. Поэтому вы увидите, что Европейское банковское управление переедет или в Париж, или во Франкфурт", - сказал он, добавив, что Италия также желает получить офис банковского регулятора в Милане.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) также требует, чтобы клиринговые организации, осуществляющие клиринг по операциям в евро, тоже находились в еврозоне.

Как отметили другие два чиновника ЕС, штаб-квартира EBA, которая координирует банковские правила в европейском блоке, будет перемещена сразу же, как только Великобритания выйдет из ЕС. По данным собеседников агентства, ЕЦБ начал работу над планами перемещения главных офисов европейских регуляторов из Лондона в Европу и этот процесс может завершиться в течение двух лет.