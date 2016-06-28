ЄС планує перенести штаб-квартиру ЕВА із Лондона до Європи - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. Європейський союз планує перенести штаб-квартиру європейського банківського управління (European Banking Authority, EBA) і кліринг угод з євро з Лондона до Європи після виходу Британії зі складу ЄС. Про це повідомляє Рейтер з посиланням на чиновників в ЄС, передає УНН.
Головний офіс банківського регулятора може бути перенесений до Парижа або до Франкфурта, повідомив співрозмовник агентства.
"Мультивалютному союзу покладено край. Тому ви побачите, що Європейське банківське управління переїде або в Париж, або до Франкфурта", - сказав він, додавши, що Італія також бажає отримати офіс банківського регулятора в Мілані.
Європейський центральний банк (ЄЦБ) також вимагає, щоб клірингові організації, що здійснюють кліринг з операціями в євро, теж знаходилися в єврозоні.
Як відзначили інші два чиновника ЄС, штаб-квартира EBA, яка координує банківські правила в європейському блоці, буде переміщена відразу ж, як тільки Британія вийде з ЄС. За даними співрозмовників агентства, ЄЦБ почав роботу над планами щодо переміщення головних офісів європейських регуляторів з Лондона до Європи і цей процес може завершитися протягом двох років.