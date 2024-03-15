ЕС планирует "сравняться с россией" в производстве крупных артиллерийских боеприпасов до конца 2025 года - СМИ

Европейский Союз планирует "сравняться с россией" в производстве крупных артиллерийских боеприпасов, например, 155-миллиметровых, до конца 2025 года. Об этом утверждает высокопоставленный европейский чиновник, слова которого приводит Ansa, пишет УНН.

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"К концу 2025 года Евросоюз "станет на один уровень с россией" в производстве крупных артиллерийских снарядов, в частности 155-мм", - как пишет издание, заявил высокопоставленный европейский чиновник.

"Существует некоторая путаница в цифрах, которые вы читаете в прессе", - отметил источник, имея в виду информацию, приписываемую разведке НАТО, согласно которой москва производит три миллиона штук в год.

"Речь идет только о 155-мм снарядах, если рассматривать минометные и так далее, то сценарий уже сегодня меняется", - отметил он.

Таким образом, как указано, идея заключается в том, что "Европа сможет поддержать потребности Украины".

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