В рамках закона для помощи Украине и запасов: ЕС выделяет 500 млн евро на увеличение производства боеприпасов до 2 млн в год

Еврокомиссия сегодня выделила 500 миллионов евро на увеличение производства боеприпасов до 2 миллионов в год в рамках закона ASAP, который направлен на доставку в Украину боеприпасов и, при необходимости, ракет, а также помощь ЕС пополнить запасы, и предусматривает в целом 2 миллиарда евро на укрепление оборонной промышленности ЕС, сообщили в пятницу в евроинституте, пишет УНН.

Детали

"Сегодня Еврокомиссия выделила 500 миллионов евро, предусмотренных Законом о поддержке производства боеприпасов (ASAP). Это позволит европейской оборонной промышленности увеличить мощности производства боеприпасов до 2 миллионов снарядов в год до конца 2025 года", - сообщили в ЕК.

Как отмечается, Еврокомиссия также запустила Рабочую программу инструмента укрепления европейской оборонной промышленности с помощью общих закупок (EDIRPA) и четвертую ежегодную Рабочую программу Европейского оборонного фонда (EDF).

"Общий бюджет этих программ составляет почти 2 миллиарда евро. Сегодняшние шаги по укреплению европейской оборонно-технологической и промышленной базы делаются после принятия первой в истории Европейской оборонно-промышленной стратегии (EDIS) и связанного с ней предложения по Европейской программе оборонной промышленности (EDIP)", - отметили в ЕК.

500 миллионов евро выделяют на увеличение мощностей по производству боеприпасов до 2 миллионов в год. "Ожидается, что при поддержке ASAP Европа достигнет годовой мощности по производству 2 миллионов снарядов до конца 2025 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Еврокомиссия отобрала 31 проект, призванный помочь европейской промышленности увеличить производство боеприпасов и готовность.

Отобранные проекты, как указано, охватывают пять областей: взрывчатые вещества, порох, снаряды, ракеты, а также сертификацию испытаний и восстановления.

"Проекты будут профинансированы на 513 миллионов евро из бюджетов ЕС и Норвегии. Это финансирование позволит привлечь дополнительные инвестиции со стороны промышленности с помощью совместного финансирования, в результате чего общий объем инвестиций в цепочку поставок составит около 1,4 миллиарда евро", - отметили в евроинституте.

Отмечается, что в рамках ASAP особое внимание уделяется пороху и взрывчатым веществам, "которые являются узкими местами в производстве снарядов для боеприпасов", и "выделит на них около трех четвертей программы". "Программа будет поддерживать проекты, увеличивающие годовую производственную мощность более чем на 10 000 тонн пороха и более чем на 4 300 тонн взрывчатых веществ. С этой целью Союз инвестирует 248 миллионов евро в мощности по производству пороха и 124 миллиона евро в мощности по производству взрывчатых веществ", - указано в сообщении.

"Благодаря уже принятым мерам годовая мощность европейского производства 155-мм снарядов достигла 1 миллиона в год в январе 2024 года", - добавили в ЕК.

"Ожидается, что соглашения о грантах с отобранными заявителями будут подписаны в мае 2024 года", - указали в Еврокомиссии.

Также указано, что 310 миллионов евро пойдет на то, чтобы стимулировать государства-члены к совместному обеспечению оборонного потенциала. "С принятием EDIRPA и запуском соответствующих предложений Комиссия впервые стимулирует государства-члены совместно покупать оборонную продукцию, которая удовлетворяет наиболее насущные и критические потребности, особенно усиленные агрессией россии против Украины", - отмечается в сообщении.

Рабочая программа EDIRPA с общим бюджетом в 310 миллионов евро будет поддерживать совместные закупки в трех областях: 1) боеприпасы (например, стрелковое оружие, артиллерийские боеприпасы, минометы, ракеты), 2) противовоздушная и противоракетная оборона и 3) платформы и замена устаревших систем (например, танков, бронетехники, систем поддержки, солдатских систем, дронов). Эти приоритеты финансирования, как указано, были установлены совместно с государствами-членами для удовлетворения неотложных оборонных потребностей и пополнения оборонных запасов.

Крайний срок подачи предложений - 25 июля 2024 года.

1,1 миллиарда евро пойдут на поддержку проектов оборонных исследований и разработок ЕС. Для этого Еврокомиссия приняла четвертую ежегодную рабочую программу Европейского оборонного фонда (EDF) и объявила соответствующие конкурсы предложений, выделив дополнительно 1,1 миллиарда евро, в том числе 225 миллионов евро на поддержку инноваций и оборонных стартапов с помощью специальных мероприятий в рамках Схемы оборонных инноваций ЕС (EUDIS).

Рабочая программа EDF на 2024 год, охватывающая 32 темы, будет финансировать проекты в важнейших областях обороны, включая противодействие гиперзвуковым ракетам, разработку ряда беспилотных транспортных средств в воздухе и на земле, а также обеспечение безопасной космической связи. Он готовит почву для систем обороны следующего поколения, таких как вертолеты и грузовые самолеты среднего размера.

Крайний срок подачи предложений - 5 ноября 2024 года.

Справочно

Закон о поддержке производства боеприпасов (ASAP) является прямым ответом на призыв Совета ЕС срочно доставить в Украину боеприпасы и, при необходимости, ракеты, а также помочь государствам-членам ЕС пополнить их запасы путем введения адресных мер. Закон направлен на то, чтобы ЕС мог увеличить свои мощности по производству боеприпасов.