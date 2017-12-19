ЕС поддерживает законопроект "О внутреннем водном транспорте" при условии внесения некоторых поправок
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Глава представительства Европейского Союза в Украине Хью Мингарелли поддержал принятие Верховной Радой законопроекта "О внутреннем водном транспорте" в Украине, однако обращает внимание на необходимость внесения изменений в законодательство в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине, обнародованном в Twitter во вторник, передает УНН.
"Мингарелли: ЕС поддерживает принятие законопроекта № 2475 о внутреннем водном транспорте Верховной Радой, при условии внесения изменений в законодательство в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится в сообщении.
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Принятие данного законопроекта - это важный шаг для реформирования транспортного сектора в Украине, а также для необходимых инвестиций во внутренний водный транспорт, отметили в ЕС.
1/2 Мингарелли: ЕС поддерживает принятие законопроекта # 2475 о внутреннем водном транспорте @verkhovna_rada , при условии внесения изменений в законодательство в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС.- EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 19 декабря 2017