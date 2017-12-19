ЄС підтримує законопроект "Про внутрішній водний транспорт" за умови внесення деяких правок
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Голова представництва Європейського Союзу в Україні Хью Мінгареллі підтримав прийняття Верховною Радою законопроекту “Про внутрішній водний транспорт” в Україні, однак звертає увагу на необхідність внесення змін до законодавства відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це йдеться в повідомленні Представництва ЄС в Україні, оприлюдненій в Twitter у вівторок, передає УНН.
“Мінґареллі: ЄС підтримує прийняття законопроекту № 2475 про внутрішній водний транспорт Верховною Радою, за умови внесення змін до законодавства відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС,” — йдеться в повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Уряд створив Державну службу морського та річкового транспорту України
Прийняття даного законопроекту — це важливий крок для реформування транспортного сектору в Україні, а також для необхідних інвестицій у внутрішній водний транспорт, зазначили в ЄС.
1/2 Мінґареллі: ЄС підтримує прийняття законопроекту #2475 про внутрішній водний транспорт @verkhovna_rada , за умови внесення змін до законодавства відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.— EU Delegation UA (@EUDelegationUA) 19 грудня 2017 р.