ЕС оштрафовал Temu на 200 млн евро из-за продажи опасных и незаконных товаров
Киев • УНН
Temu оштрафовали на 200 миллионов евро за продажу опасных товаров в ЕС. Компания должна представить план устранения нарушений до августа 2026 года.
Европейская комиссия оштрафовала китайский маркетплейс Temu на 200 миллионов евро за нарушение Закона о цифровых услугах (DSA). Компанию обвинили в неспособности надлежащим образом оценить риски продажи незаконных и опасных товаров для потребителей в ЕС, передает УНН со ссылкой на Еврокомиссию.
Детали
В Комиссии заявили, что европейские потребители "с высокой вероятностью" могут наткнуться на незаконные товары на платформе Temu.
В частности, расследование показало, что значительная часть проверенных зарядных устройств не соответствовала базовым требованиям безопасности, а детские игрушки содержали опасные химические вещества или имели детали, создававшие риск удушения.
Еврокомиссия также пришла к выводу, что Temu недооценила масштабы рисков для пользователей ЕС и не учла влияние алгоритмов рекомендаций и рекламных программ с участием блогеров на распространение незаконной продукции.
Неспособность провести надлежащую оценку рисков является особо серьезным нарушением Закона о цифровых услугах
Temu должна до 28 августа 2026 года представить план действий по устранению нарушений. В случае невыполнения требований компании могут грозить дополнительные штрафные санкции.
Формальное расследование против платформы Еврокомиссия открыла еще в октябре 2024 года.
