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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 40009 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 62325 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 06:48 • 107763 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115827 просмотра

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9 марта, 17:47 • 121400 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132627 просмотра

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ЕС ожидает соблюдения верховенства права в деле Савченко

ЕС ожидает соблюдения верховенства права в деле Савченко

Киев  •  УНН

 • 25397 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Европейском Союзе проинформированы о снятии неприкосновенности с народного депутата Украины Надежды Савченко и призывают правительство придерживаться верховенства права, а также прав Савченко. Об этом в ответе на запрос сообщили УНН в пресс-службе представительства ЕС в Украине.

"Мы знаем о снятии Верховной Радой неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко. Мы ожидаем, что будут соблюдены верховенство права, а также права госпожи Савченко", - сообщили в представительстве.

Напомним, Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.

В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УКУ. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.

Суд арестовал Савченко до 20 мая.

Украинские Национальные Новости

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